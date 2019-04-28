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Экспонат
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Григорий Перельман. Гений - отшельник

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Эпизод о гениальном российском математике Григории Перельмане, который первым решил одну из задач тысячелетия, но отказался от всех наград и регалий. Живет жизнью отшельника и аскета, игнорирует СМИ и почти не выходит на связь с миром.

Перельман отказался от причитавшегося ему миллиона долларов и не контактирует с коллегами. Кстати, китайский ученый Яу Шинтана пытался оспорить научную ценность открытий Перельмана.

Тем не менее, журнал Science в 2006 году назвал доказательство гипотезы Пуанкаре научным прорывом года. Это, кстати, первая в истории работа в области математики, которая заслужила такую оценку. И хотя вклад Перельмана в итоге был оценен по достоинству, а претензии Яу были проигнорированы, математик не вернулся в науку… О том, что с ним происходит сейчас, журналисты узнают только косвенно и по случайным крохам информации.

Послушайте эпизод подкаста "Экспонат" и вы поймете, почему гениальный математик не остался в Америке, несмотря на перспективы и выгодные предложения, почему ушел из института и бросил преподавание, и почему он все же отказался от миллиона долларов за открытие тысячелетия.

Слушайте подкасты РИА Новости




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