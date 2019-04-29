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Директор единого правового центра Вигенс Владимир Плужник
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Юрист пояснил, в каких случаях суд может признать супруга умершим

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Юрист Владимир Плужник рассказал, как нужно действовать в ситуации, когда супруг пропадает без вести, скрывается или уезжает в неизвестном направлении.

В эфире Sputnik Кыргызстан директор единого правового центра "Вигенс" Владимир Плужник объяснил, в чем различие таких понятий, как "признание брака недействительным" и "расторжение брака".

"Развод прекращает правоотношения лиц, состоявших в браке, недействительность же брака предполагает отсутствие правоотношений с момента его заключения. Таким образом, супруг, состоявший в браке, признанном впоследствии недействительным (фиктивным), не имеет прав и обязанностей, предусмотренных Семейным кодексом. Имущественные вопросы рассматриваются на основании положений Гражданского кодекса. В случае признания судом брака недействительным заключенный брачный договор также будет недействительным", — сказал он.

Эксперт пояснил, в каких случаях гражданин может быть объявлен судом умершим. Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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