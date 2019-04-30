Эксперт рассказал, когда на дорогах появятся полностью беспилотные автомобили

Беспилотные автомобили постепенно начинают появляться на дорогах. Это значит, люди осознают, что это перспективно и безопасно, заявил руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин.

В эфире радио Sputnik Юрий Минкин отметил, что полные беспилотники начнут появляться уже через 10-15 лет.

"На сегодняшний день уровень развития технологий таков, что "автопилот" - это всего лишь помощник водителю, он остается главным, а система его страхует. Через какое-то время мы придем к другому достижению, когда система будет главной, а водитель будет вмешиваться только в особо сложных ситуациях. Думаю, в будущем появятся стандарты сертификации таких транспортных средств, и это будет не опаснее, чем ездить в обычном автомобиле", - заключил эксперт.

Минкин объяснил, что первый шаг к беспилотным автомобилям – научить автомобиль "видеть", то есть распознавать препятствия, людей, разметку и реагировать на них соответствующим образом. Второй шаг – он должен "понимать", что находится вокруг и как действовать – нужно ли тормозить или изменять траекторию. И последний шаг – эти действия необходимо воплотить в движения, подать команды на газ, тормоз, изменение угла поворота колес.

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