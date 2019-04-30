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Руководитель проекта НИИ Лесного хозяйства Узбекистана Евгений Ботман
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ботман: мы вывели уникальную для Узбекистана породу тополей

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Руководитель проекта НИИ Лесного хозяйства Узбекистана Евгений Ботман рассказал об инновационных плантациях, которые позволят не только обеспечить республику нужным стройматериалом, но и спасти Приаралье от дальнейшего опустынивания.

По словам эксперта, в Узбекистане совместно с мировыми экспертами была выведена гибридная порода тополей, вобравшая в себя порядка 70 образцов селекции.

"Особенность этой породы в том, что она прекрасно размножается черенками, при этом необязательно их высаживать сначала в питомнике – можно сразу же и довольно быстро получить промышленные плантации уже на постоянных территориях. Для нашей страны это по сути единственная пригодная для селекции порода, которая не только незаменима при строительстве, но и оказывает положительное влияние на сельхозугодия, ограждая от распространения пыли и песка", — пояснил эксперт.

По его словам, главный принцип проектов Узбекистана в лесном хозяйстве — плотное сотрудничество научно-исследовательских институтов в этой сфере с предприятиями. Одни разрабатывают и внедряют передовые технологии выращивания, другие – находят им применение.

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