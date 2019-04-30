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Никита Мендкович
Sputnik / Vladimir Trefilov

Политолог объяснил, как боевикам удается вербовать молодежь в ряды ИГ

Радио
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О том, как происходит вербовка молодежи в террористические ячейки в Центрально-Азиатском регионе, рассказал политолог Никита Мендкович.

В эфире радио Sputnik Никита Мендкович объяснил, что в малых городах и селах центральноазиатских республик круг социального общения завязан на родстве и соседстве. Соответственно, если вывести молодого человека из этой среды, то есть из его зоны комфорта, то он автоматически ищет, чем бы заполнить собственное личное пространство. Здесь и появляются вербовщики.

Молоток
© pixabay
Вербовщика ИГ в Узбекистане приговорили к тюремному сроку

"Религиозные паблики в соцсетях либо изначально проецируются как радикальные, либо они наводнены радикальными вербовщиками. Причем зачастую они активнее, чем админы этих сайтов. Они ищут "жертв" среди вновь прибывших молодых людей, работают с ними в приватной переписке", - отметил политолог.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




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