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Ведущий аналитик QBF Олег Богданов
© Фото с личной страницы Олега Богданова в Facebook

Эксперт: Узбекистан не отдаст на приватизацию стратегические отрасли

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В Узбекистане доли 29 предприятий планируется выставить на продажу местным и иностранным инвесторам. Среди лотов – объекты химической и нефтегазовой промышленности. По мнению ведущего эксперта QBF Олега Богданова, эффективность такой политики будет зависеть от конечной стоимости активов и деятельности инвесторов.

Аналитик подчеркнул, что в предлагаемом перечне нет стратегических предприятий, на которых держится вся экономика страны, но в списке много интересных для инвесторов предложений.

"Разумеется, Узбекистан, как кстати и Россия, оставляет в госсобственности действительно крупные и важнейшие для экономики сектора – урановую добычу или золотодобывающие предприятия. Но и те объекты химической и нефтегазовой отраслей могут быть интересны многим инвесторам. Главное в данной ситуации – выгодная продажа и получение прибыли для вложения средств в развитие страны", — пояснил Богданов.

График состояния финансового рынка
© Sputnik / Руслан Кривобок
Узбекистан планирует продать госактивы почти 30 крупнейших предприятий
Он добавил, что об эффективности таких мер можно будет судить по окончанию приватизации данных объектов, главное чтобы инвесторы проявили интерес и способствовали развитию приобретаемых предприятий.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Промышленность, Приватизация, Узбекистан



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