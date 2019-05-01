14:32 01 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
Как вы это делаете
Sputnik

Епископ Мефодий об уникальной методике лечения наркоманов и стигме

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Сегодня православные центры помощи наркоманам в России работают по одной из эффективнейших систем. По словам ее создателя епископа Мефодия, она дает устойчивую ремиссию более 50%, при том, что средние показатели в мире – 10-20%. Он уверен, что употребляющих наркотики надо лечить любовью, а распространяющих – серьезно наказывать.

Координационный центр по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ создан в 2010 году. За девять лет через систему реабилитации прошли тысячи наркоманов, причем принимают их сюда независимо от вероисповедания. Им помогают не только побороть наркотическую зависимость, но и социально адаптироваться после реабилитации.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" руководитель Координационного центра по противодействию наркомании епископ Каменский и Камышловский Мефодий откровенно рассказывает о том, в чем секрет его системы, и что государство может сделать, чтобы преуспеть в борьбе с наркоманией. Также он объясняет, почему наркомания – это болезнь молодых, почему мы не умеем видеть наркоманов в обществе и что такое “Дом на полпути”. А затем рассказывает, можно ли выходить замуж за бывшего наркомана, как лечить наркоманию любовью и почему за распространение наркотиков нужно серьезно наказывать.

Спрашиваем епископа Мефодия "Как вы это делаете?!"

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов"
Косатки растерзали китенка и его маму – жестокое видео с квадрокоптера
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054