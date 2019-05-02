Агроном рассказала, как подготовить плодовый сад к новому сезону

О том, как подготовить плодовые деревья к очередному сезону, и надо ли использовать удобрения и средства от паразитов, рассказала агроном Дария Тогузбаева.

В эфире Sputnik Кыргызстан региональный менеджер по развитию сельскохозяйственных инициатив в одном из банков республики объяснила, что перед новым сезоном надо провести санитарную очистку сада и каждого дерева в отдельности.

"Надо обязательно проводить все сезонные агротехнические мероприятия в плодовом саду с учетом защиты окружающей среды… Необходимо убрать старые листья и плоды, которые остались на ветках с прошлого года, провести санитарную, прореживающую, омолаживающую, кронообразующую и другие виды обрезки веток и стволов. Стволы взрослых деревьев следует очистить от омертвевшей коры и провести санитарную побелку специальным раствором", - отметила она.

О том, чем нужно обрабатывать место обрезки веток, а также о том, что является лучшим удобрением, - слушайте в аудиоподкасте.