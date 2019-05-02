15:09 02 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.27
  • EUR9415.03
  • USD8445.49
Поиск
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Агроном рассказала, как подготовить плодовый сад к новому сезону

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

О том, как подготовить плодовые деревья к очередному сезону, и надо ли использовать удобрения и средства от паразитов, рассказала агроном Дария Тогузбаева.

В эфире Sputnik Кыргызстан региональный менеджер по развитию сельскохозяйственных инициатив в одном из банков республики объяснила, что перед новым сезоном надо провести санитарную очистку сада и каждого дерева в отдельности.

"Надо обязательно проводить все сезонные агротехнические мероприятия в плодовом саду с учетом защиты окружающей среды… Необходимо убрать старые листья и плоды, которые остались на ветках с прошлого года, провести санитарную, прореживающую, омолаживающую, кронообразующую и другие виды обрезки веток и стволов. Стволы взрослых деревьев следует очистить от омертвевшей коры и провести санитарную побелку специальным раствором", - отметила она.

О том, чем нужно обрабатывать место обрезки веток, а также о том, что является лучшим удобрением, - слушайте в аудиоподкасте.

Теги:
растения, посадка



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
Как две капли, или Где находится всемирная столица близнецов - фото
Русалка в морских глубинах, или Как можно плавать на одном дыхании
Рейтинг самых счастливых стран мира 2019
Рейтинг самых счастливых стран мира — где Узбекистан?

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054