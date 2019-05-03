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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Лавров: Россия останется приверженцем мира свободного от любых наркотиков

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Тема:
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент (5)
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Выступая на международной конференции по борьбе с наркотиками в Ташкенте, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что в мире все чаще звучат призывы легализовать так называемые легкие наркотики и пересмотреть принятую ООН концепцию наркоконтроля.

Глава российского МИД заявил, что РФ и страны-участники Меморандума по контролю за оборотом наркотических средств выступили с единой позицией и не допустили ослабления действующей системы.

"Некоторые страны сегодня все чаще заявляют о необходимости легализовать так называемые легкие наркотики и вообще пересмотреть действующую систему. Но я благодарен нашим коллегам, которые поддержали нашу позицию на недавней международной сессии ООН. Мы за мир свободный от любых видов наркотиков", — подчеркнул Лавров.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По его словам, для эффективного противостояния этому мировому злу страны Центральной Азии и другие государства должны более тесно сотрудничать в международных организациях, в частности в РАТС ШОС, ОДКБ и других объединениях для координации своих усилий.

Комментарий министра иностранных дел России слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ташкент (5)
Теги:
ЦА, Узбекистан, ООН, наркотики, Сергей Лавров, МИД России



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