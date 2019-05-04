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Как вы это делаете
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Елена Альшанская о "плохих генах" сирот, усыновителях и бэби-боксах

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Забрать ребенка из неблагополучной семьи и выделить ему квартиру или помочь родителям “не потерять” ребенка? Можно ли "заказать" здорового младенца для усыновления?

Как поменяет ситуацию суррогатное материнство? Кому выгодна стигматизация сироты, почему бэби-боксы – это плохо и в чем суть анонимных родов?

Врач готовит женщину к предстоящим родам.
© Sputnik / Александр Кондратюк
Сенат Узбекистана не стал легализовывать суррогатное материнство

Елена Альшанская – один из самых ярких и последовательных двигателей реформы системы сопровождения сирот. Со стороны общества. Она руководит фондом "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и продавливает принятие новых законов, не имея формальных полномочий. Она знает подноготную системы изнутри и довольно откровенно рассказывает в подкасте "Как вы это делаете?!" о том, что происходит с числом отказов от новорожденных, почему государству дешевле помочь семье не "потерять" детей, чем содержать изъятых сирот? Как фонд взаимодействует с властью, а запрет микрокредитных организаций помогает институту семьи? Почему бэби-боксы не решают никаких проблем, в вузах нет профессии “сотрудник органов опеки”, а в кавказских регионах сирот меньше, чем в среднем по стране? И как на самом деле работает система анонимных родов.

Слушайте подкасты РИА Новости

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