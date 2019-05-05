Мы все умрем. Черные дыры

Астрофизик Стивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению черных дыр. К сожалению, он всего год не дожил до появления первой фотографии одной из них. Хокинг верил, что сквозь черные дыры можно путешествовать в пространстве и времени. А что ученые знают про них наверняка?

Черные дыры – "космический шредер" или возможный источник спасения человечества?

Чёрные дыры – самые разрушительные известные объекты во Вселенной. При относительно крохотном размере их масса на много порядков превышает массу звёзд. Материя и излучения, пересекающие горизонт событий, не могут вернуться обратно.

И даже если чёрной дыры нет в непосредственной близости от Солнечной системы, это не значит, что мы в безопасности. Может ли черная дыра появиться на Земле или на Солнце? Что в таком случае произойдет? Как чёрная дыра может уничтожить Землю, находясь на расстоянии миллионов световых лет? Может ли от черных дыр быть хоть какая-то польза?

На эти и другие вопросы эксперт ответил в очередном эпизоде подкаста "Мы все умрём. Но это не точно".

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