Зачем Володька сбрил усы? Бриллиантовые фразы "Бриллиантовой руки"

Слушайте и говорите правильно!
"Черт побери!" Эти два слова изменили жизнь Семена Горбункова, героя фильма "Бриллиантовая рука". 50 лет назад, 28 апреля 1969 года, когда фильм вышел на экраны, режиссер Леонид Гайдай не просто подарил нам прекрасную комедию. Он дал нам особенный язык, в котором одним словом или фразой можно рассказать целую историю.
Слушайте и говорите правильно!
Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные и пожарные поезда.
При Департаменте Генеральной прокуратуры организован отдел по борьбе с экономическими правонарушениями в области использования ресурсов системы Айдар-Арнасайских озер.
В Ташкенте прошло девятнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.