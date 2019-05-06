Тюрденев — ветеранам войны: молодежь нуждается в вашем примере мужества

"Вы прошли через тяжелые бои, пережили горечь потерь товарищей, прошагали сотни километров фронтовых дорог, выдержали суровые испытания военного времени, работая на заводах и на полях, в госпиталях под бессмертным лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы». Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества", — подчеркнул посол.
Владимир Тюрденев с сожалением заметил, что с каждым годом в живых остается все меньше ветеранов, поэтому они нуждаются в еще большем внимании, помощи и поддержке.
Пожелания российского посла в честь праздника Великой Победы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.