Тюрденев — ветеранам войны: молодежь нуждается в вашем примере мужества

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев на торжественном приеме в Ташкенте поздравил ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, а также бывших узников концлагерей с праздником Победы.

В своей торжественной речи глава российской дипмиссии подчеркнул, что несмотря на время, разделяющее нас от тех далеких событий, память о героях жива и крепнет год от года.

"Вы прошли через тяжелые бои, пережили горечь потерь товарищей, прошагали сотни километров фронтовых дорог, выдержали суровые испытания военного времени, работая на заводах и на полях, в госпиталях под бессмертным лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы». Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества", — подчеркнул посол.

Владимир Тюрденев с сожалением заметил, что с каждым годом в живых остается все меньше ветеранов, поэтому они нуждаются в еще большем внимании, помощи и поддержке.

Пожелания российского посла в честь праздника Великой Победы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.