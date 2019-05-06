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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Тюрденев — ветеранам войны: молодежь нуждается в вашем примере мужества

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (149)
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев на торжественном приеме в Ташкенте поздравил ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, а также бывших узников концлагерей с праздником Победы.

В своей торжественной речи глава российской дипмиссии подчеркнул, что несмотря на время, разделяющее нас от тех далеких событий, память о героях жива и крепнет год от года.

"Вы прошли через тяжелые бои, пережили горечь потерь товарищей, прошагали сотни километров фронтовых дорог, выдержали суровые испытания военного времени, работая на заводах и на полях, в госпиталях под бессмертным лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы». Сегодня молодое поколение нуждается в вашем героическом примере чести, доблести, отваги и мужества", — подчеркнул посол.

Владимир Тюрденев с сожалением заметил, что с каждым годом в живых остается все меньше ветеранов, поэтому они нуждаются в еще большем внимании, помощи и поддержке.

Пожелания российского посла в честь праздника Великой Победы слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (149)
Теги:
День Победы, Ветераны, Владимир Тюрденев, СССР, Россия, Узбекистан



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