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Участница международного конкурса Ты супер! Танцы Анастасия Молокова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Настя Молокова: жизнь продолжается — ставлю танцы, мечтаю о своей школе

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Участница международного телепроекта Sputnik и НТВ "Ты супер! Танцы" Анастасия Молокова спустя несколько лет после конкурса не только не отступилась от своей мечты, но и уверенно продолжает идти к своей цели.

Настя - воспитанница детского дома из города Бука Ташкентской области, постоянная участница городских, областных и республиканских мероприятий. В очередной раз она вместе со своими сверстницами выступала на грандиозном мотошоу в Ташкенте. О том, чем она сегодня живет, как развивает свой талант и к чему стремится, юная танцовщица рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Жизнь продолжается. Я сейчас активно занимаюсь танцами, сама ставлю номера. Если раньше это были в основном узбекские танцы, то после проекта я заинтересовалась искусством из других стран. Группы у меня небольшие – человек по 10-12. Разучиваем разные танцы, в том числе индийские", — поделилась Анастасия Молокова.

Станислав Мошковский
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Как и раньше, она мечтает открыть в будущем собственную танцевальную школу и уже с юности готовит себя к этой роли.

Анастасия Молокова вместе с Дурдоной Иргашевой и Моникой Додарбековой – четвертьфиналисты международного проекта Sputnik и канала НТВ "Ты супер! Танцы". В первом круге девочки покорили публику традиционным бухарским танцем и завоевали сердца многих поклонников и в Узбекистане, и в России.

Теги:
Узбекистан, танцы, Анастасия Молокова, Ты супер! Танцы



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