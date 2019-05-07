Авиаэксперт о трагедии в Шереметьево: было потеряно драгоценное время

Авиационный эксперт Виктор Прядка считает, что ситуация с самолетом Sukhoi Superjet 100 развивалась критически и летчики должны были в любом случае совершить посадку.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка прокомментировал действия пилотов Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.

Эксперт отметил, что если бы экипаж открыл аварийные выходы в районе крыла, где бушевало пламя, это привело бы к еще более печальным последствиям.

"Молния часто попадает в самолеты, но это не вызывает таких печальных последствий. По свидетельствам очевидцев, самолет загорелся в воздухе после взлета - загорелся один из двигателей. И садился он уже горящим. Но драгоценное время было упущено, и с первой попытки посадить самолет не удалось", - рассказал он.

По словам Прядки, когда ситуация развивается критически, летчики должны были в любом случае совершить посадку. Пламя тянулось за самолетом, и если бы они находились в воздухе еще несколько минут, то огонь разрушил бы основные системы управления и последствия были бы совсем печальными, уверен эксперт.

Стоп-кадр видео очевидца Следственный комитет сообщил о 41 погибшем в Шереметьево

Самолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы, в воскресенье, 5 мая, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

В результате жесткой посадки Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров, 33 из них удалось выжить.

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