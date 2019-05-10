Вязовский: Узбекистану нужно золото для поддержания национальной валюты

Президент Узбекистана намерен реанимировать ювелирную отрасль страны, внеся сразу несколько предложений для более эффективного ее функционирования. Меры поддержки производителей украшений и другой продукции из драгоценных металлов обсуждались на совещании в Ташкенте.

Вязовский отметил, что в странах, в которых активно работают местные и международные золотодобывающие компании, например, в Узбекистане, свои преимущества.

У центральных банков этих государств есть возможность скупать золото напрямую у производителей по комфортным ценам. В свою очередь, этим странам нужны средства для поддержания своей национальной валюты. Золотые свопы или продажа золота как раз-таки этому способствуют. При наличии большого количества золота в республиках, государства могут использовать его для того, чтобы стабилизировать курс валют, предотвратить атаку спекулянтов или угрозу девальвации.

Эксперт также обратил внимание на то, что золото до сих пор является ценным активом в расчетах между мировыми центральными банками.