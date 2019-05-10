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Алексей Вязовский
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Вязовский: Узбекистану нужно золото для поддержания национальной валюты

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Вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский рассказал, для чего Таджикистан активно распродает золото на мировом рынке.

Президент Узбекистана намерен реанимировать ювелирную отрасль страны, внеся сразу несколько предложений для более эффективного ее функционирования. Меры поддержки производителей украшений и другой продукции из драгоценных металлов обсуждались на совещании в Ташкенте.

Вязовский отметил, что в странах, в которых активно работают местные и международные золотодобывающие компании, например, в Узбекистане, свои преимущества.

У центральных банков этих государств есть возможность скупать золото напрямую у производителей по комфортным ценам. В свою очередь, этим странам нужны средства для поддержания своей национальной валюты. Золотые свопы или продажа золота как раз-таки этому способствуют. При наличии большого количества золота в республиках, государства могут использовать его для того, чтобы стабилизировать курс валют, предотвратить атаку спекулянтов или угрозу девальвации.

Эксперт также обратил внимание на то, что золото до сих пор является ценным активом в расчетах между мировыми центральными банками.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, золото, Аудио, Радио, радио



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