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Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин
Фото из личного архива Николая Сербина

Сербин: Узбекистан сейчас по праву стал локомотивом туризма в ЦА

Радио
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Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин отметил огромный и многогранный потенциал республики в сфере туризма.

Узбекистан в последние годы активно продвигает свои туристические возможности на мировом рынке, упрощая визовые процедуры и пропагандируя все виды отдыха в республике.

"В Узбекистане находится основное количество памятников архитектуры, старины. Узбекистан открывается по-новому для всего мира. Собственно, сейчас в разы снижены цены на авиаперелеты. Сейчас Центральная Азия - на большом подъеме и пользуется большой популярностью у туристов", - сказал Сербин. 

Также Узбекистан снова оказался в десятке лучших направлений по зиёрат-туризму среди стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Теги:
Туризм, Узбекистан, Узбекистан, аудиогид, Аудио, Радио



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