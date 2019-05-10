Сербин: Узбекистан сейчас по праву стал локомотивом туризма в ЦА

Узбекистан в последние годы активно продвигает свои туристические возможности на мировом рынке, упрощая визовые процедуры и пропагандируя все виды отдыха в республике.

"В Узбекистане находится основное количество памятников архитектуры, старины. Узбекистан открывается по-новому для всего мира. Собственно, сейчас в разы снижены цены на авиаперелеты. Сейчас Центральная Азия - на большом подъеме и пользуется большой популярностью у туристов", - сказал Сербин.

Также Узбекистан снова оказался в десятке лучших направлений по зиёрат-туризму среди стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).