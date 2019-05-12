Вместе с психологом, специалистом по кризисным ситуациям Станиславом Савинковым, политологом и обозревателем Дмитрием Бабичем и носителем страха — журналистом Татьяной Береговой разбираемся, что стоит за страхом войны, заложен ли он в нас на генетическом уровне и полезно ли войны бояться?
05:30 – ожидание скорой войны
08:25 – ждать ли нам войны в будущем
14:50 – о природе страха войны
17:04 – о двух концепциях избегания страха войны
21:11 – почему гражданская война страшнее
23:30 – заложен ли в нас страх войны на генетическом уровне
28:13 – может ли страх войны предотвратить ее
29:45 – как "правильно" бояться войны.
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