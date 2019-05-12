Страх войны входит в топ-5 самых сильных страхов у жителей России. Часто он подсознательный и иррациональный. С чем это связано? Генетическая память? Влияние новостей? Коллективное предчувствие?

Что на самом деле стоит за страхом войны? Почему это "правильный" страх? Ждать ли войны в ближайшем будущем? Что нам говорит об этом нынешняя политическая обстановка?

Вместе с психологом, специалистом по кризисным ситуациям Станиславом Савинковым, политологом и обозревателем Дмитрием Бабичем и носителем страха — журналистом Татьяной Береговой разбираемся, что стоит за страхом войны, заложен ли он в нас на генетическом уровне и полезно ли войны бояться?

05:30 – ожидание скорой войны

08:25 – ждать ли нам войны в будущем

14:50 – о природе страха войны

17:04 – о двух концепциях избегания страха войны

21:11 – почему гражданская война страшнее

23:30 – заложен ли в нас страх войны на генетическом уровне

28:13 – может ли страх войны предотвратить ее

29:45 – как "правильно" бояться войны.

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