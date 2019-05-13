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Станислав Тарасов
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Политолог: участие Ирана в ядерной сделке находится под серьезной угрозой

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Политолог Станислав Тарасов прокомментировал возможные шаги Тегерана после запрета США на покупку иранской нефти.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов отметил, что Тегеран открыто дает понять странам ЕС, что своим поведением они ставят под угрозу сохранение ядерной сделки.

"Иран всегда рассчитывал на поддержку стран Евросоюза, которые на словах поддерживают участие Ирана в ядерном соглашении. Они даже разрабатывали специальную программу по сохранению торгово-экономических связей с Тегераном в обход санкционных мер США. Однако слова Брюсселя, Парижа и Берлина так и остались только словами, с конкретными действиями они не спешат", ‒ сказал он.

Теперь, по мнению эксперта, надо смотреть на реакцию европейцев, потому что другие участники соглашения ‒ Москва и Пекин ‒ придерживаются политики игнорирования американского давления.




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