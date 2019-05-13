Политолог: участие Ирана в ядерной сделке находится под серьезной угрозой

"Иран всегда рассчитывал на поддержку стран Евросоюза, которые на словах поддерживают участие Ирана в ядерном соглашении. Они даже разрабатывали специальную программу по сохранению торгово-экономических связей с Тегераном в обход санкционных мер США. Однако слова Брюсселя, Парижа и Берлина так и остались только словами, с конкретными действиями они не спешат", ‒ сказал он.
Теперь, по мнению эксперта, надо смотреть на реакцию европейцев, потому что другие участники соглашения ‒ Москва и Пекин ‒ придерживаются политики игнорирования американского давления.