Крганов рассказал, кто может держать пост на "льготных" условиях

Шестого мая у мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы.

У всех верующих мусульман началось соблюдение строгого поста в течение месяца Рамадан. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам.

Однако в некоторых ситуациях возможно держать пост на "льготных условиях".

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Есть условия, которые определены, и пересматривать их нельзя. Если человек в пути несколько дней, ему не вменяется обязанность держать пост. Беременные или кормящие женщины также могут в период Рамадана не держать пост. Если человек служит в армии или находится в заключении, он не может держать пост не по своей вине, а по обстоятельствам. Потом он должен восполнить его "день за день".

"Больные люди, которые должны принимать лекарства, тоже освобождаются от поста", - сказал муфтий.

Мусульманам, которые находятся на заработках в другой стране, муфтий рекомендует заранее предупредить работодателя.

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