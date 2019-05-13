16:24 13 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Альбир Крганов

Крганов рассказал, кто может держать пост на "льготных" условиях

© Sputnik / Александр Натрускин
Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов рассказал, кто не обязан держать пост.

Шестого мая у мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы.

У всех верующих мусульман началось соблюдение строгого поста в течение месяца Рамадан. В дневное время с рассвета до заката они воздерживаются от еды и питья, уделяют время молитвам и добрым делам.

Однако в некоторых ситуациях возможно держать пост на "льготных условиях".

Имам рассказал о том, как спортсменам можно соблюдать пост в Рамадан>>>

Есть условия, которые определены, и пересматривать их нельзя. Если человек в пути несколько дней, ему не вменяется обязанность держать пост. Беременные или кормящие женщины также могут в период Рамадана не держать пост. Если человек служит в армии или находится в заключении, он не может держать пост не по своей вине, а по обстоятельствам. Потом он должен восполнить его "день за день". 

"Больные люди, которые должны принимать лекарства, тоже освобождаются от поста", - сказал муфтий.

Мусульманам, которые находятся на заработках в другой стране, муфтий рекомендует заранее предупредить работодателя.

Объявлен размер закята в месяц Рамадан>>>

Теги:
Ислам, мусульмане, Альбир Крганов, пост, Рамадан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сила воды: лучшие виды легендарной Ниагары
Когда слишком долго ждешь маму из супермаркета - смешное видео с псом
Когда слишком долго ждешь маму из супермаркета - смешное видео с псом
Крупные авиакатастрофы с пассажирскими самолетами в 2018-2019 гг.
Самые страшные авиакатастрофы 2018-2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054