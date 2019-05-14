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Вице-президент фонда Миграция XXI век Наталья Власова

Власова: боязнь депортации заставляет мигрантов вставать на учет

Фото из личного архива
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Вице-президент фонда "Миграция XXI век" Наталья Власова рассуждает о том, что стимулирует мигрантов вставать на учет.

Наталья Власова поделилась со Sputnik Таджикистан своим мнением об изменениях миграционного законодательства РФ.

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Боязнь депортации толкает мигрантов к тому, чтобы в большем количестве вставать на миграционный учет, считает эксперт.

© Sputnik / Jesus Alvarado
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Если раньше работодатель мог поставить мигранта на учет по месту его работы, то с июля прошлого года так сделать уже нельзя. Теперь мигранты должны вставать на учет там, где они реально проживают. А если выяснится, что работник проживает не там, где зарегистрирован в процессе постановки на учет, его ждет выдворение из России.

"Данное положение дел стимулирует все большее число мигрантов вставать на миграционный учет", - заявила эксперт.

Эксперт также обратила внимание на то, что мигранты могут запросто не купить патент, поскольку эта вещь достаточно дорогая. Встав на миграционный учет, они имеют право находиться в РФ до 180 дней.

Теги:
трудовой патент, миграционный режим, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты



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