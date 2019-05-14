Власова: боязнь депортации заставляет мигрантов вставать на учет

Наталья Власова поделилась со Sputnik Таджикистан своим мнением об изменениях миграционного законодательства РФ.
В каких сферах мигранты не могут работать в России >>>
Боязнь депортации толкает мигрантов к тому, чтобы в большем количестве вставать на миграционный учет, считает эксперт.
Если раньше работодатель мог поставить мигранта на учет по месту его работы, то с июля прошлого года так сделать уже нельзя. Теперь мигранты должны вставать на учет там, где они реально проживают. А если выяснится, что работник проживает не там, где зарегистрирован в процессе постановки на учет, его ждет выдворение из России.
"Данное положение дел стимулирует все большее число мигрантов вставать на миграционный учет", - заявила эксперт.
Эксперт также обратила внимание на то, что мигранты могут запросто не купить патент, поскольку эта вещь достаточно дорогая. Встав на миграционный учет, они имеют право находиться в РФ до 180 дней.