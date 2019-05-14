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Владимир Попов
Из личного архива Владимира Попова

Попов о плюсах единых тарифов для авиакомпаний Центральной Азии

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Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал предложение руководителей авиакомпаний Центральной Азии о снижении налогов на авиаперевозчиков.

Руководители центральноазиатских авиакомпаний призвали правительства региона снизить налоги на авиаперевозчиков. Считается, что этот шаг поможет "раскрыть потенциал авиакомпаний", а также снизить стоимость билета для рядовых пассажиров и тем самым снять с них дополнительную финансовую нагрузку. 

А нам летать охота: авиакомпании ЦА призвали снизить налоги >>>

По мнению Владимира Попова, введение единых тарифов, единой технологии расчетов и единых подходов экономического обеспечения жизнедеятельности авиации даст положительные результаты.

Так, благодаря использованию единых тарифов можно будет понять, сколько каждый авиаперевозчик вкладывает и сколько из этого извлекает.

"Тогда можно будет решать вопросы компенсации, допустим, по топливу. Ценообразование топливной системы — главное в билетах и расчетах. Использование аэропортовых сборов по единому плану. <...> Это будет выгодно всем", — сказал Попов Sputnik Таджикистан.

Также в числе проблем авиакомпаний Центральной Азии, по мнению Владимира Попова, — нехватка кадров, причем это касается не только летчиков, техников, инженеров, но и системы управления воздушным движением, организации использования воздушного пространства. Еще одна проблема — техническая: ушли от старого оборудования, которое хорошо знали, а освоить новое оказалось непросто и дорого.

Решить эти проблемы быстро не представляется возможным, отметил Попов. По его мнению, авиакомпаниям необходимо работать в кооперации, поддерживать экономическую, культурную и профессиональную связь.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия



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