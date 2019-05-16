Дмитрий Киселев призвал новую власть Украины освободить Вышинского

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принял участие в акции в поддержку Кирилла Вышинского, во время которой поделился своим мнением о том, какие шаги могла бы сделать новая власть Украины для нормализации отношений с Россией.

Десятки журналистов и неравнодушных граждан пришли к украинскому посольству в Москве, чтобы выразить поддержку руководителю сайта "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, который год назад был арестован в Киеве. Журналист до сих пор находится в заключении по недоказанному обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

© Ruptly . Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Собравшиеся обратились к украинским властям с призывом освободить арестованного журналиста из политического плена. Акцию солидарности с Кириллом Вышинским организовала медиагруппа "Россия сегодня".

"Сегодня очень большая акция, и мы будем продолжать кампанию поддержки Кирилла во что бы то ни стало, - заверил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. - Мы не хотим, чтобы продолжалось то, что сейчас происходит. Я считаю, что новая украинская власть должна начать отношения с Россией с чистого листа и с хорошего жеста. Лучшим жестом здесь было бы освобождение Вышинского".

По предъявленным обвинениям Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. На заседании в мае суд продлил до 22 июля срок пребывания журналиста под стражей.

Москва считает абсурдной ситуацию вокруг ареста Вышинского. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вышинский был арестован за профессиональную деятельность. МИД РФ направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителем прессы. Освободить Вышинского призвали в ОБСЕ и Европейской федерации журналистов.