Страх сделать неправильный выбор

Как лучше выбирать? Как не бояться выбора? Как понять, что вы приняли верное решение и почему любой выбор — правильный?
Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха — копирайтером Марией Любимцевой разбираемся, почему нам бывает так тяжело принимать решения, зачем люди гадают на судьбу и как научиться не бояться выбирать.
01:25 — почему нам так тяжело выбирать
05:00 — три типа выбора
13:50 — почему мы перекладываем ответственность за принятие решений на судьбу
18:00 — как быть, если понял, что выбрал неправильно
21:30 — почему ситуация выбора — это подарок эволюции
23:00 — как правильно выбирать
28:00 — при чем здесь неуверенность в себе
30:00 — в какие моменты стоит отложить принятие важных решений
33:27 — можно ли прожить жизнь, не делая выбора
34:00 — как от общества к обществу меняется культура выбора.
Слушайте и бойтесь правильно!
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