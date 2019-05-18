Страх сделать неправильный выбор

Страх — это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Мы вынуждены выбирать постоянно. Стоит ли брать ипотеку или продолжать снимать жилье? Пора ли идти в загс или отложить свадьбу? Эта стабильная работа или та с хорошей зарплатой? На тусовку или на диван с сериальчиком? Необходимость выбирать пугает и заставляет искать алгоритмы. Сердцем или головой? И почему выбрать — страшно?

Как лучше выбирать? Как не бояться выбора? Как понять, что вы приняли верное решение и почему любой выбор — правильный?

Вместе с психологом и гипнотерапевтом Вячеславом Смирновым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха — копирайтером Марией Любимцевой разбираемся, почему нам бывает так тяжело принимать решения, зачем люди гадают на судьбу и как научиться не бояться выбирать.

01:25 — почему нам так тяжело выбирать

05:00 — три типа выбора

13:50 — почему мы перекладываем ответственность за принятие решений на судьбу

18:00 — как быть, если понял, что выбрал неправильно

21:30 — почему ситуация выбора — это подарок эволюции

23:00 — как правильно выбирать

28:00 — при чем здесь неуверенность в себе

30:00 — в какие моменты стоит отложить принятие важных решений

33:27 — можно ли прожить жизнь, не делая выбора

34:00 — как от общества к обществу меняется культура выбора.

Слушайте и бойтесь правильно!

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