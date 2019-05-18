Актёр навигатора: как живут и что чувствуют артисты дубляжа

Когда вы смотрите дублированный фильм, следуете указаниям навигатора в машине или спрашиваете у умной колонки погоду, чьи голоса вы слышите? Кто эти люди, озвучивающие для нас кино и сериалы? Чьими голосами виртуальные помощники общаются с нами? И что на самом деле стоит за профессией актёра озвучивания?

Всеволод Кузнецов озвучивает Тома Круза, Брэда Питта, Киану Ривза и других актеров. А голосом Татьяны Шитовой говорит робот Алиса из Яндекса (а также Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз, Натали Портман).

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" актёры озвучивания Всеволод Кузнецов и Татьяна Шитова откровенно рассказывают о том, как по психотипу актёра подбирают голос озвучки, как фильм защищают от краж на этапе дубляжа, как записывают диалоги, а также о том, может ли актёр кино стать актёром озвучивания. А еще объясняют, как они относятся к актёрам "в кадре" и почему их раздражают просьбы произнести реплики голосами их персонажей.

Слушайте эпизод подкаста "Как вы это делаете?!" и вы узнаете, как Всеволод Кузнецов "выиграл выборы" у Владимира Зеленского, почему он не захотел встречаться с Томом Крузом, об озвучивании какого фильма жалеет Татьяна Шитова и почему она не увиделась со Скарлетт Йоханссон.

Спрашиваем актёров озвучивания Всеволода Кузнецова и Татьяну Шитову "Как вы это делаете?!" и узнаём:

02:30 – как актёру кино подбирают голос дубляжа

07:50 – что такое “мафия дубляжа” и почему многие фильмы озвучивают одни и те же актёры

11:00 – почему озвучивать русских актеров – неблагодарная задача

13:40 – что бы они выбрали – сняться в фильме или озвучить фильм

16:40 – как происходит озвучивание фильма

22:00 – о профессиональной ревности актёров дубляжа к актёрам на экране

27:30 – знакомы ли Всеволод и Татьяна с актёрами, которых озвучивали

33:00 – как Алиса из умной колонки Яндекс.Станция заговорила голосом Татьяны

41:15 – как актёры дубляжа передают придыхания, бег, секс и другие звуки

43:20 – о нелюбимой части профессии актёра озвучивания

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