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Алексей Зудин
© FOTO. Из личного архива Алексея Зудина

Политолог о том, зачем был нужен скандал с вице-канцлером Австрии

Радио
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Это была провокация, ловушка, в которую бывший вице-канцлер и попался, уверен политолог Алексей Зудин.

Старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО Алексей Зудин в эфире радио Sputnik заявил, что скандал с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе был подстроен.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Те посты, которых человек лишился, и тот политический резонанс, который произошел, говорит в пользу политического характера происходящего. Да, это убийство, и это политическое убийство. Человек был ликвидирован как политическая величина, и поставлено под вопрос будущее его партии в составе правящей коалиции. Этот скандал был затеян для того, чтобы отразиться на всех значимых политических событиях ближайшего времени", - полагает Зудин.

Напомним, ряд немецких СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Подробности слушайте в аудиофайле.




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