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Клинцевич: почему странам ЦА стоит с осторожностью относиться к Западу

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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что конечная цель Запада — создание трудностей для России, особенно на границе с соседними странами.

Боевики террористических группировок, в том числе из "Исламского государства"*, перебрасывают большие группы на север Афганистана, и цель их — дестабилизация обстановки в регионе, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Ситуация там продолжает вызывать опасения, несмотря на присутствие на территории Афганистана американского военного контингента.

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Многие центральноазиатские республики выстраивают отношения с американцами, но они не понимают, что с ними честно работать нельзя, отметил Франц Клинцевич, комментируя ситуацию для Sputnik Таджикистан.

"Политические деятели Вашингтона говорят о дружбе, но это не значит, что спецслужбы США прекратили эту работу, им плевать на все. Чем деструктивней процессы в мире, тем больше проблем особенно у России, а то, что это будут проблемы России, эти трудности будут созданы нам — зачастую наши коллеги не очень хотят это слышать", — сказал сенатор.

По его словам, западные спецслужбы не нацелены на центральноазиатские республики — только на Россию.

"Здесь надо быть предельно откровенными и искренне это понимать", — отметил Клинцевич.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
внешняя политика, политика, Центральная Азия, США



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