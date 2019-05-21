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Руслан Гереев Руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа

Гереев: Афганистану нужны не военные, а специалисты ООН и Красного креста

© Лезги газет
Радио
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Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев рассказал, какие шаги помогут остановить наркотрафик из Афганистана.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал участников парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) разработать законодательные решения, чтобы остановить наркотрафик из Афганистана. Он рассказал, что только за прошлый год в рамках спецопераций ОДКБ изъято 11 тонн наркотических веществ, в основном поступающих из афганских нарколабораторий.

Наркотики из Афганистана
© Sputnik /
Афганская угроза "белой смерти"
По мнению Руслана Гереева, афганский героин не представляет угрозы США, именно поэтому американские власти бездействуют. А вот для России и стран СНГ — это настоящая угроза.

По его мнению, настало время для создания новых форм взаимодействия на территории Афганистана, организации новых коалиций, альянсов и других сообществ, которые могли бы принести реальную пользу.

"Нужен толчок со стороны ОДКБ и стран Шанхайской организации сотрудничества", — заявил Гереев в эфире Sputnik Таджикистан

Эксперт считает, что военное присутствие на границе Афганистана — контрпродуктивно: в борьбе с наркотрафиком нужны точечные меры, а у военных другие задачи.

Важно просвещать молодежь о вреде наркотиков. В этом как раз должны помогать различные международные организации — ООН, "Красный крест" и другие, добавил Гереев.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Афганистан, СНГ, США, наркотики, наркотрафик



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