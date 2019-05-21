Гаспарян о том, нужен ли Ташкенту статус "Город – герой тыла"

В рамках пятого форума выпускников МГИМО в столице Узбекистана прозвучала идея присвоить Ташкенту звание "город-герой тыл" за неоценимую помощь фронту и мирному населению республик СССР в годы Великой Отечественной войны. По мнению история Армена Гаспаряна, это решение должно приниматься местными властями, но в идее есть свой исторический смысл.

По словам историка, несмотря на весомый вклад узбекской столицы в победу над фашизмом, в советское время с Ташкентом, к сожалению, ассоциировались и люди, по мнению многих, уклонявшиеся от фронта.

"Как ни странно это прозвучит, но подобной отрицательной коннотации способствовал советский кинематограф, где так называемый "ташкентский фронт" воспринимался с раздражением. Мол, это дезертирство и уклонение от службы на фронте. Конечно, такие оценки несправедливы. В любой войне есть место и подвигу, и трусости, но это не повод забывать о героях и героическом труде узбекистанцев, спасших миллионы эвакуированных и подаривших детство сотням тысяч сирот", — заметил Гаспарян.

Он добавил, что пока практики присвоения подобного статуса ни в РФ, ни на пространстве СНГ не было. Кроме того, решаться подобный вопрос должен либо властями самого суверенного Узбекистана, либо по совместной договоренности между странами, учитывая пожелания представителей интеллигенции и простого народа.

Вклад Узбекистана в победу над фашизмом =>>

"Думаю, это было бы неплохо, позволило бы исправить историческую несправедливость по отношению к Ташкенту, который, безусловно, внес существенный вклад в разгром германского нацизма в годы Великой Отечественной войны", — подчеркнул историк.

В то же время, Гаспарян заметил, что и без таких статусов на узбекской земле всегда помнили и свято чтили героев, отдавших жизнь за мирное небо, а согласно статистике именно эта республика сейчас лидирует по уровню материальной поддержки ветеранов войны.

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