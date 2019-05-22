Ректор УзГУМЯ рассказал о мерах по развитию русского языка в Узбекистане

В Ташкенте проходят юбилейные XV Виноградовские чтения, собравшие ведущих русистов Узбекистана и РФ. Ректор Узбекского государственного университета мировых языков Ганишер Рахимов поделился планами по развитию сотрудничества в этом стратегическом для образования республики направлении.

По словам ректора, и в России и в Узбекистане сегодня есть понимание необходимости инновационных интеграционных подходов в образовании, в том числе в части изучения русского языка.

"На базе созданного при УзГУМЯ центра изучения русского языка у нас идет активная работа как внутри вуза, так и с привлечением других учебных заведений республики. Мы проводим выездные семинары по повышению квалификации преподавателей школ и вузов, а также поддерживаем контакты с ведущими российскими университетами и институтами. Среди них МГЛУ, Государственный институт русского языка и литературы имени А.С. Пушкина, Уральский государственный экономический университет, Владимирский государственный университет и другие. Но мы готовы искать и новые формы взаимодействия в этом направлении", — подчеркнул Рахимов.

В частности, ректор отметил заинтересованность узбекской стороны в обмене студентами и магистрантами, повышение квалификации педагогами, а также в обсуждении и разработке новых программ и учебно-методических материалов.

Более полный комментарий ректора УзГУМЯ слушайте в радиоподкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.