Борис Бабаев раскрыл детали своего нового фильма

Новый документальный фильм называется "Авангард: пространство, время". Он посвящен уникальным коллекциям, которые хранятся в музеях Узбекистана. В фильме огромное внимание будет уделено мнениям экспертов, которые имеют к этим коллекциям самое прямое отношение. Один из таких экспертов -известный искусствовед Мариника Бабаназарова.

В Узбекистане кинокритики, сценаристы и журналисты объединятся в сообщество>>>

Также в фильме будет принимать участие известный узбекский режиссер Али Хамраев, который поделиться мнением о некоторых коллекциях.

"Такие коллекции - огромное богатство Узбекистана. Они всегда должны быть в центре внимания", - сказал тележурналист.

Борис Бабаев выразил надежду, что фильм будет хорошо воспринят зрителями. Первый показ состоится в Музее искусств, который недавно отпраздновал свой вековой юбилей. В планах создателей также показать данный фильм по телевизионным каналам.