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Тележурналист Борис Бабаев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Борис Бабаев раскрыл детали своего нового фильма

Радио
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Известный тележурналист Борис Бабаев рассказал Sputnik Узбекистан, каким будет его новый документальный фильм.

Новый документальный фильм называется "Авангард: пространство, время". Он посвящен уникальным коллекциям, которые хранятся в музеях Узбекистана. В фильме огромное внимание будет уделено мнениям экспертов, которые имеют к этим коллекциям самое прямое отношение. Один из таких экспертов -известный искусствовед Мариника Бабаназарова.

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Также в фильме будет принимать участие известный узбекский режиссер Али Хамраев, который поделиться мнением о некоторых коллекциях.

"Такие коллекции - огромное богатство Узбекистана. Они всегда должны быть в центре внимания", - сказал тележурналист.

Борис Бабаев выразил надежду, что фильм будет хорошо воспринят зрителями. Первый показ состоится в Музее искусств, который недавно отпраздновал свой вековой юбилей. В планах создателей также показать данный фильм по телевизионным каналам.




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