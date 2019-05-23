Выборный: ОДКБ обеспокоено ситуацией на таджикско-афганской границе

Самое пристальное внимание было уделено таджикско-афганской границе, как подчеркнул эксперт для Sputnik Таджикистан.
"Здесь идет речь о наркотрафике, незаконной миграции, терроризме, так как на территории Афганистана продолжаются боевые действия", - подчеркнул Выборный.
Но ОДКБ делает все возможное для урегулирования ситуации в Афганистане. Одной из задач ОДКБ является разработка комплекса мер, которые буду "превосходить" только оборонительные действия. Важно максимально оперативно и эффективно реагировать на события и факты происходящие в мире. К примеру, на проблему вовлечения граждан в террористические организации.
Как заявил эксперт, в этом году планируется провести в общей сложности шесть совместных учений оперативного реагирования и других подразделений. Три из них будет проведено в России, два - в Таджикистане, одни в Кыргызстане. Кроме наращивания военной составляющей, особое внимание уделяется проведению оперативно профилактических мероприятий, таких, как, например, антинаркотическая операция "Канал".
Куртов о демаркации узбекско-таджикской границы: есть некоторые сложности>>>
Напомним, что недавно Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами.