Выборный: ОДКБ обеспокоено ситуацией на таджикско-афганской границе

Самое пристальное внимание было уделено таджикско-афганской границе, как подчеркнул эксперт для Sputnik Таджикистан.

"Здесь идет речь о наркотрафике, незаконной миграции, терроризме, так как на территории Афганистана продолжаются боевые действия", - подчеркнул Выборный.

Но ОДКБ делает все возможное для урегулирования ситуации в Афганистане. Одной из задач ОДКБ является разработка комплекса мер, которые буду "превосходить" только оборонительные действия. Важно максимально оперативно и эффективно реагировать на события и факты происходящие в мире. К примеру, на проблему вовлечения граждан в террористические организации.

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Как заявил эксперт, в этом году планируется провести в общей сложности шесть совместных учений оперативного реагирования и других подразделений. Три из них будет проведено в России, два - в Таджикистане, одни в Кыргызстане. Кроме наращивания военной составляющей, особое внимание уделяется проведению оперативно профилактических мероприятий, таких, как, например, антинаркотическая операция "Канал".

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Напомним, что недавно Узбекистан и Таджикистан согласовали график полевых работ по демаркации границы между странами.