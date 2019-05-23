Самойлова: творчество все еще является главным героем "Евровидения"

Творчество является главным в конкурсе "Евровидение", даже несмотря на порой явный политический подтекст, считает участница Евровидения прошлого года от России Юлия Самойлова.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на конкурсе в прошлом году, прокомментировала результаты Евровидения специально для Sputnik Латвия.

На Евровидении всегда есть над чем подумать, иногда понять свои сценические ошибки и действующие тренды зарубежной эстрады.

"У Сергея Лазарева был единственный соперник — он сам из 2016 года. И я думаю, что он его победил", - рассказала певица.

© Sputnik / Владимир Астапкович Итоги "Евровидения" 2019: как выступил Сергей Лазарев

Она отметила, что не считает песню победителя Дункана Лоуренса выигрышнее песни Сергея Лазарева, но она не пыталась угадать мнение большинства фанатов конкурса.

По ее словам, люди делают свой выбор, и этот выбор входит в историю, с этим не поспоришь.

Недавно сообщалось, что организаторы музыкального конкурса вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале, однако тройка лидеров осталась неизменной.