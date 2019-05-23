Самойлова: творчество все еще является главным героем "Евровидения"

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на конкурсе в прошлом году, прокомментировала результаты Евровидения специально для Sputnik Латвия.
На Евровидении всегда есть над чем подумать, иногда понять свои сценические ошибки и действующие тренды зарубежной эстрады.
"У Сергея Лазарева был единственный соперник — он сам из 2016 года. И я думаю, что он его победил", - рассказала певица.
По ее словам, люди делают свой выбор, и этот выбор входит в историю, с этим не поспоришь.
Недавно сообщалось, что организаторы музыкального конкурса вновь пересчитали баллы голосования из-за ошибки в ходе их начисления в финале, однако тройка лидеров осталась неизменной.