Реставратор: картина "Баба с ведрами" не потеряна для музея Савицкого

Известный российский реставратор Надежда Кошкина, участвовавшая в консультациях и восстановлении картины "Баба с ведрами" из коллекции музея Савицкого в Нукусе, успокоила, что шедевру ничего не угрожает, но пока полотно остается на консервации.

Полотно кисти Александра Шевченко "Баба с ведрами", написанное век назад, пострадало в прошлом году из-за самопроизвольного срабатывания пожарной сигнализации в Нукусском национальном музее изобразительных искусств имени Савицкого. В результате картина оказалась частично повреждена. Для восстановления шедевра из Москвы неоднократно приезжала известный российский реставратор, ведущий сотрудник центра имени Грабаря Надежда Кошкина. О судьбе полотна она рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Нет, конечно, картина для музея не потеряна. Сейчас полотно законсервировано, осталось только восстановить красочный слой. Но это долгая работа, надо выбрать время, там даже за две недели не управиться. В экспозиции из-за этого "Баба с ведрами" не представлена, но у музея богатая коллекция, так что им есть что выставить взамен", — заметила реставратор.

По ее словам, музей Савицкого рассматривает возможность отправки в Москву стажера для прохождения полноценной двухнедельной подготовки - и теоретической и практической, чтобы специалист на месте смог самостоятельно проводить хотя бы элементарные процедуры по реставрации.

"У нас есть практика взаимодействия с музеями и России, и СНГ. Все желающие приезжают, проходят у нас стажировку, мы им выдаем специальные сертификаты, по которым они уже могут самостоятельно проводить определенные реставрационные работы", — добавила специалист.

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