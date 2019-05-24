Пантелеев: либерализация мирового рынка авиаперевозок достигла потолка

Узбекистан в последние годы проводит реформы во всех отраслях экономики, в том числе и в транспорте. Постепенно республика становится более открытой для иностранных компаний, в том числе и в сфере воздушного транспорта. К примеру, с российскими авиаперевозчиками достигнуты определенные договоренности по осуществлению перелетов по схеме "треугольник". Однако пока узбекская сторона не готова предоставить российским партнерам свободу выбора частот.
"Если говорить о либерализации рынка авиаперевозок в СНГ, то она, конечно, будет продолжаться, но не в таких масштабах, чтобы ставить под угрозу рентабельность национальных авиакомпаний. Внушительный российский авиарынок просто может организовать экспансию на соседние страны, поэтому и действуют договоренности, ограничивающие такие процессы и защищающие интересы национальных компаний", — пояснил эксперт.
"Однако сейчас уже все распределилось, думаю, либерализация уже достигла своего потолка", — заключил Пантелеев.
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