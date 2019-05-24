Экономист: росту трудовой миграции в России мешают лишь законы

Эксперт по миграционным вопросам, кандидат экономических наук Ольга Чудиновских считает, что некоторые законодательные акты становятся препятствием для приезда в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что России необходимо применять меры по стимулированию качественной трудовой миграции, что поможет ускорить темпы экономического развития страны.

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"Стимулировать зарубежную миграцию не надо, она итак сама себя поддерживает. Не надо ей создавать дополнительных препятствий в виде каких-то законодательных актов: немотивированных запретов въезда, неоправданно высокой стоимости патента из-за чего у нас в последние годы стала очень большая нелегальная миграция", - утверждает Чудиновских в интервью Sputnik Узбекистан.

По ее словам, предложение рабочей силы со стороны Узбекистана и Таджикистана достаточно большое, и России не нужно ничего делать дополнительно для привлечения иностранцев. Однако необходимо стараться, чтобы вся рабочая сила была легальна.

"Все мигранты должны трудиться в соответствии с законодательством. Почти пять миллионов приезжают в РФ с целью работы, но документы на работу получают около половины, остальная половина не видит эконмическую целесообразность себя легализовать", - говорит она.

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