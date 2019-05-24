Экономист: росту трудовой миграции в России мешают лишь законы

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что России необходимо применять меры по стимулированию качественной трудовой миграции, что поможет ускорить темпы экономического развития страны.
"Стимулировать зарубежную миграцию не надо, она итак сама себя поддерживает. Не надо ей создавать дополнительных препятствий в виде каких-то законодательных актов: немотивированных запретов въезда, неоправданно высокой стоимости патента из-за чего у нас в последние годы стала очень большая нелегальная миграция", - утверждает Чудиновских в интервью Sputnik Узбекистан.
По ее словам, предложение рабочей силы со стороны Узбекистана и Таджикистана достаточно большое, и России не нужно ничего делать дополнительно для привлечения иностранцев. Однако необходимо стараться, чтобы вся рабочая сила была легальна.
"Все мигранты должны трудиться в соответствии с законодательством. Почти пять миллионов приезжают в РФ с целью работы, но документы на работу получают около половины, остальная половина не видит эконмическую целесообразность себя легализовать", - говорит она.
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