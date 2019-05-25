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"Не смотри, у меня колени толстые". Стесняться своего тела – это нормально?

Sputnik
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Тема:
Подкасты РИА (62)
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Если не соответствуешь общепринятым понятиям о красоте — ты ущербный. Чушь, но много кто в нее верит. Причем искренне! Доходит до абсурда: люди начинают комплексовать, что в бутылочное горлышко стереотипов не "влезают" отдельные части их тела. И вроде бы, какая разница, как ты выглядишь? Главное ты здоров, да и человек хороший? А вот поди ж ты.

В мультфильме "Головоломка" есть одна цитата: "Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове?" Резонный вопрос, на самом деле. Потому что смотришь ты на девушку — ну писаная красавица, все при ней! А начинаешь с ней говорить о внешности, и внезапно вылезает толпа тараканов: и толстая она, и волосы "как палки", и ноги кривые, и глаза слишком широко посажены… Ну кто тебе такую чушь сказал?! Откуда эти комплексы? Почему ты не считаешь себя красивой, а видишь в своем шикарном теле одни недостатки?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Маша, Лина и Игорь. Эволюционный психолог, заведующий центром биопсихических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов объяснил, откуда берутся предпосылки к формированию стереотипов о красоте. А психолог Мария Разлогова рассказала о способах полюбить свое тело.

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Тема:
Подкасты РИА (62)
Теги:
красота, здоровье



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