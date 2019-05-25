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Из чего делают подметки и к чему может привести манкирование?

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Если что-то не годится, то почему сразу в подмётки, правда ли, что нелицеприятный - значит справедливый, и к чему может привести манкирование?

Откуда пошло слово "манкировать", почему правда может быть нелицеприятной и из чего делают подметки? Слушайте и говорите правильно! Как это по-русски ― подкаст о русском языке и его особенностях.

Слушайте подкасты РИА Новости.

 

 




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