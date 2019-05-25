Из чего делают подметки и к чему может привести манкирование?

Откуда пошло слово "манкировать", почему правда может быть нелицеприятной и из чего делают подметки? Слушайте и говорите правильно! Как это по-русски ― подкаст о русском языке и его особенностях.
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Если что-то не годится, то почему сразу в подмётки, правда ли, что нелицеприятный - значит справедливый, и к чему может привести манкирование?
Откуда пошло слово "манкировать", почему правда может быть нелицеприятной и из чего делают подметки? Слушайте и говорите правильно! Как это по-русски ― подкаст о русском языке и его особенностях.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Студент был поощрен за помощь учащимся в подготовке к математической олимпиаде.
Новый механизм, который внедрят в республике, не будет применяться при вывозе продукции в сопредельные государства.
В школах по всей республике звенят последние звонки для тысяч выпускников: в этом году 279 тысяч человек оканчивают 11 класс. Министр народного образования Шерзод Шерматов поздравил ребят с окончанием школы.