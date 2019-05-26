Как перестать насиловать себя и свое тело, а пойти и прямо сейчас съесть кусок шоколадного торта?
Что скрывается за страхом потолстеть? Неприятие себя, неуверенность, боязнь старости или неуспешности? Где грань между навязчивой мыслью о худобе и простым желанием хорошо выглядеть? Мужчины, как и женщины, боятся потолстеть?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Евгением Пашниным, врачом-психиатром, и Анастасией Солдатовой, бывшим фитнес-тренером, разбираемся, почему чувство вины за "лишние" килограммы не помогает сбросить вес, как отметить праздники и не жалеть о съеденном и зачем некоторые девушки отправляют фотографии еды в чат с фитнес-тренером?
5:25 - Чем сопровождается страх набрать лишний вес
22:37 - Когда страх потолстеть становится патологией
24:45 - Как понять, что страх располнеть вредит здоровью
35:00 - Что делать, если близкий человек набрал лишний вес
39:13 - О формировании привычки правильного питания
42:40 - Как не переедать в праздники
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