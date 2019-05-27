Политолог: американцы пытаются поставить Иран на колени

Глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф озвучил это предложение после заявления Трампа, что США посылают в регион дополнительный контингент – полторы тысячи солдат.

© Sputnik / Владимир Астапкович Почему Трамп побеждает своих противников внутри США

"Это не контингент, с помощью которого можно осуществлять военное вторжение, то есть это символический жест. Ясно, что натиск американцев по военной части ослабевает. Но они действуют другими способами. Вот 28 мая в Саудовской Аравии по инициативе короля должен пройти саммит арабских стран с участием государств исламской конференции, где будет предложено принять ряд антииранских санкций. Вот именно в этой ситуации Зариф, совершая визит в Багдад, предложил "Пакт о ненападении", - отмечает эксперт в эфире радио Sputnik.

Тарасов обращает внимание на то, что Багдад и союзные для Тегерана государства поддержали эту идею. Однако есть сомнения, кто бы еще мог на Ближнем Востоке одобрить такой проект.

"Вероятно, что Ирак будет использовать свои дипломатические возможности для того, чтобы продвигать этот проект или же выступать в качестве посредника для нормализации отношений между Тегераном и США", - предполагает эксперт.

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