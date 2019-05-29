20:12 29 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.52
  • EUR9505.92
  • USD8485.91
Поиск
Климовский: водители такси должны работать в определенных рамках
из личного архива Артема Климовского

Климовский: водители такси должны работать в определенных рамках

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Коммерческий директор АО "ГЛОНАСС" Артем Климовский рассказал, как будут контролироваться за режим труда и отдыха водителей такси.

Для контроля за таксистами будут применены онлайн-тахографы нового поколения. Они с помощью навигационного сигнала будут оценивать скоростной режим и время водителя в пути. Таксистам будет выдаваться персональная карта или идентификатор, который позволит определить личность, того, кто находится за рулем. Они будут интуитивно понятны любому таксисту, так что у мигрантов из ЦА проблем возникнуть не должно.

Таким образом удастся контролировать режим труда и отдыха водителей, заявил эксперт для Sputnik Таджикистан.

"Водители, которые отвечают за жизни своих пассажиров должны найти разумный компромисс между безопасностью и заработком водителя", - подчеркнул Артем Климовский.

По мнению эксперта, безопасность пассажира всегда должна быть на первом месте. 

Михайлов: мигранты будут рады установке четких норм по работе в такси
из личного архива Михаила Михайлова
Михайлов: мигранты будут рады установке четких норм по работе в такси

Напомним, что в Госдуме России вынесли инициативу по законопроекту, согласно которому, каждая машина будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было отслеживать ее маршрут из пункта А в пункт Б, а у каждого таксиста появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем. Таким образом водитель не сможет подрабатывать, то у одного перевозчика, то у другого, с разными картами.

Теги:
трудовая миграция, трудовые мигранты, миграция, мигрант, право водить машину, водительское удостоверение, водитель, водители, Яндекс Такси, таксист, такси



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

В Нур-Султане впервые прошел чемпионат Азии по бодибилдингу
Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу
Гаспарян: Саакашвили не взяли в команду Зеленского
Гаспарян о том, какую должность заслужил Михаил Саакашвили
Ночь Могущества 2019
Бодрствующего ждет награда: что нужно делать в Ночь аль-Кадр

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054