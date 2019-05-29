Климовский: водители такси должны работать в определенных рамках

Для контроля за таксистами будут применены онлайн-тахографы нового поколения. Они с помощью навигационного сигнала будут оценивать скоростной режим и время водителя в пути. Таксистам будет выдаваться персональная карта или идентификатор, который позволит определить личность, того, кто находится за рулем. Они будут интуитивно понятны любому таксисту, так что у мигрантов из ЦА проблем возникнуть не должно.

Таким образом удастся контролировать режим труда и отдыха водителей, заявил эксперт для Sputnik Таджикистан.

"Водители, которые отвечают за жизни своих пассажиров должны найти разумный компромисс между безопасностью и заработком водителя", - подчеркнул Артем Климовский.

По мнению эксперта, безопасность пассажира всегда должна быть на первом месте.

из личного архива Михаила Михайлова Михайлов: мигранты будут рады установке четких норм по работе в такси

Напомним, что в Госдуме России вынесли инициативу по законопроекту, согласно которому, каждая машина будет контролироваться системой ГЛОНАСС, чтобы можно было отслеживать ее маршрут из пункта А в пункт Б, а у каждого таксиста появится персональная карта, которая будет фиксировать его работу за рулем. Таким образом водитель не сможет подрабатывать, то у одного перевозчика, то у другого, с разными картами.