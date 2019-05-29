Марат Касем о задержании в аэропорту Вильнюса: это был форменный допрос

Шеф-редактора Sputnik Литва сравнил свое задержание с неумелой театральной постановкой, которая однако являлось продуманной акцией.

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал о своем задержании в аэропорту Вильнюса.

Касем рассказал, что с ним разговаривали с позиции силы, чтобы было ясно, "кто здесь правит балом, а кто должен защищаться".

В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема>>>

По словам журналиста, это был форменный допрос, который проводился настойчиво, конечно, без агрессии, без каких-то угроз, именно физической расправы. Это был настойчивый разговор с позиции "обвинитель — обвиняемый"

Касем подчеркнул, что его задержание в аэропорту можно назвать веселой инсценировкой, которую начали сотрудники погранслужбы, а продолжили "люди в костюмах и галстуках"

Задержание Касема произошло буквально через два дня после завершения второго тура выборов президента Литвы, на которых победил независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

© Sputnik / Стрингер Незаконное задержание

Sputnik Литва активно освещал оба тура выборов президента Литвы, референдумы и выборы в Европарламент.

В западных странах развернулась масштабная кампания против Sputnik. В балтийской республике озабочены деятельностью ресурса, поскольку он представляет точку зрения, отличающуюся от "единственно верной". Так, с февраля 2017 года агентство BNS разорвало отношения и с порталом Sputnik Литва.