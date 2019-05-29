Марат Касем о задержании в аэропорту Вильнюса: это был форменный допрос

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал о своем задержании в аэропорту Вильнюса.
Касем рассказал, что с ним разговаривали с позиции силы, чтобы было ясно, "кто здесь правит балом, а кто должен защищаться".
В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема>>>
По словам журналиста, это был форменный допрос, который проводился настойчиво, конечно, без агрессии, без каких-то угроз, именно физической расправы. Это был настойчивый разговор с позиции "обвинитель — обвиняемый"
Касем подчеркнул, что его задержание в аэропорту можно назвать веселой инсценировкой, которую начали сотрудники погранслужбы, а продолжили "люди в костюмах и галстуках"
Задержание Касема произошло буквально через два дня после завершения второго тура выборов президента Литвы, на которых победил независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.
Sputnik Литва активно освещал оба тура выборов президента Литвы, референдумы и выборы в Европарламент.
В западных странах развернулась масштабная кампания против Sputnik. В балтийской республике озабочены деятельностью ресурса, поскольку он представляет точку зрения, отличающуюся от "единственно верной". Так, с февраля 2017 года агентство BNS разорвало отношения и с порталом Sputnik Литва.