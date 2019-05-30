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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский

Почему строительство АЭС в Узбекистане начнется лишь в 2021 году — Лихачев

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Директор российской корпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, на какой стадии реализация проекта по строительству на Айдаркуле первой в Центральной Азии атомной электростанции и когда начнется непосредственно возведение объекта.

Лихачев подтвердил, что с площадкой будущей АЭС уже определились – станция будет расположена на озере Айдаркуль, однако официально это будет задокументировано позднее.

"Мы должны получить все необходимое лицензионные соглашения именно на эту площадку, учитывая все ее геологические и сейсмические особенности, а также уровень водоснабжения и другие технические аспекты. До конца этого года мы планируем завершить контрактацию, а в следующем году уже займемся лицензированием, закупкой оборудования с параллельным выходом на площадку. Думаю, на рубеже 2020-2021 годов мы уже выйдем, что называется, на первый бетон, то есть начнем работы уже на объекте", — подчеркнул глава "Росатома".

Логотип Росатом
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Росатом" займется лицензированием проекта АЭС в Узбекистане уже в 2020 году
Он напомнил, что два блока будущей АЭС, каждый по 1,2 ГВт, будут строиться по Нововоронежскому проекту. Седьмой блок этой станции в России в ближайшее время будет запущен в промышленную эксплуатацию, а с момента физического пуска установки не было зарегистрировано ни одного отклонения от штатной работы.

"В этом проекте энергоблоков внедрены все последние технологии в сфере безопасности", — заключил Лихачев.

Полный комментарий гендиректора роскорпорации слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




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