Корреспондент радио Sputnik о ходе саммита глав правительств СНГ в Ашхабаде

В столице Туркменистана состоялось очередное заседание премьер-министров стран Содружества, на котором обсудили общие экономические, логистические и инвестиционные проекты.

В ходе саммита главы правительств обсудили необходимость более активного участия стран СНГ в инфраструктурных и межгосударственных проектах друг друга, сообщает корреспондент радио Sputnik Татьяна Голованова.

В числе примеров такого сотрудничества – 12 миллионов тонн грузов, которые Грузия ежегодно поставляет по новой железной дороге Казахстан–Туркмения–Иран.

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил всех принять участие в первом Каспийском экономическом форуме, который пройдет в Ашхабаде 12 августа. По его мнению, стоит уделить внимание проектам строительства газопроводов из Туркмении в Индию, Пакистан и Афганистан.

"Не обошлось и без сюрпризов – Дмитрию Медведеву подарили щенка алабая. Кстати, такой же породы подарили щенка 2 года назад Владимиру Путину", – отметила корреспондент.

В заседании глав правительств СНГ участвуют главы делегаций России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Молдавии, Азербайджана и Таджикистана. В повестке встречи – вопросы экономического взаимодействия, а также обмен мнениями по текущей ситуации.