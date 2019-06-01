"Красная машина" увязла в финском болоте

За последнюю неделю в мире произошло немало важного: и выборы в Европарламент, и легкая паника вокруг телефонов "Хуавэй", и на Эвересте люди гибнут. Но, наверное, ни за одним событием не следили так напряженно, как за Чемпионатом мира по хоккею.

Россия числилась одним из претендентов на победу, особенно после прошлогоднего олимпийского золота Пхёнчхана. И сначала Красная машина неслась вперед на всех парах! 5:2 против Норвегии. 10:0 против Италии! 3:0 против Швейцарии. 4:3 против США. 7:4 против Швеции – это была бойня, не просто мучительно, а настоящий кошмар, как выразился шведский спортивный обозреватель. И вот "Красная машина" забуксовала и накрепко увязла – и где бы вы думали? В финском болоте!

Финнов еще до начала ЧМ списали со счетов: никаких игроков НХЛ, никаких звезд – сплошь домашняя лига без опыта Чемпионатов мира. Шведы дразнили их беззубыми львами – пока "Львы" не зарычали, превратив "Тре крунур" в "Трех дурачков".

Но кто мог поверить, что не звездные россияне, а именно финские "Львы" в финале выйдут на лед против канадцев и разгромят их без всяких проблем?

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