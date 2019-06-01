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Страхи

Страх незаметно для себя стать алкоголиком

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Тема:
Подкасты РИА (66)
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После работы – бутылочка холодного пива или бокал хорошего вина. Потому что стресс. Вечером в пятницу – ужин с друзьями. На выходных – пикник, шашлыки, в гости к родителям. И вроде выпиваешь по чуть-чуть, но трезвых дней почти нет. Это уже алкоголизм? Или ещё нет? Как понять, что постепенно спиваешься? (или всё ещё не так страшно)

Что стоит за страхом незаметно для себя стать алкоголиком? Существует ли "безопасная" норма употребления спиртных напитков? На самом ли деле алкоголизм передается детям от родителей?

По каким признакам понять, что до зависимости осталась пара бокалов? Вместе с ведущим научным сотрудником Московского научного центра наркологии Алексеем Надеждиным, психологом Станиславом Савинковым и носителем страха – баристой Мартой разбираемся, насколько полезен этот страх и почему некоторым людям лучше навсегда отказаться от спиртных напитков.

Тема:
Подкасты РИА (66)
Теги:
подкаст, алкоголь, алкоголизм, алкоголь, радио, Аудио



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