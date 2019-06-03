Салихов о том, почему узбекскому театру никогда не догнать Казахстан и РФ

"Проблем много, но я бы назвал три основных. Первая – это кадровый кризис. Сегодня он наблюдается во многих сферах, в том числе и в искусстве. Нам надо понять саму причину, оглянуться назад, почему так произошло. Вторая проблема – морально устаревшая система билетного хозяйства. Бумажная волокита отбрасывает нас в прошлое, даже частные компании давно перешли на электронные билеты. Третья проблема – закон о госзакупках, который безумно тормозит творческий процесс. Сегодня частные event-агентства делают такие костюмы и декорации и за такой короткий срок, что нам остается только завидовать", — с сожалением отметил Салихов.
"Пока у нас есть еще хоть какие-то профессионалы в этой сфере, нам нужно сделать театр лучше, хотя бы попытаться приблизиться к тому уровню, который существует на мировой арене, не то что догнать основных лидеров индустрии", — заключил руководитель молодежного театра.
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