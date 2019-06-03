Салихов о том, почему узбекскому театру никогда не догнать Казахстан и РФ

Директор молодежного театра Узбекистана, актер и режиссер Хасан Салихов назвал три главных проблемы индустрии, отбрасывающих этот вид искусства в республике на задворки мировых трендов.

По мнению Салихова, современный театр в Узбекистане нуждается в серьезных преобразованиях, причем, не только кадровых и профессиональных, но и административно-законодательных.

"Проблем много, но я бы назвал три основных. Первая – это кадровый кризис. Сегодня он наблюдается во многих сферах, в том числе и в искусстве. Нам надо понять саму причину, оглянуться назад, почему так произошло. Вторая проблема – морально устаревшая система билетного хозяйства. Бумажная волокита отбрасывает нас в прошлое, даже частные компании давно перешли на электронные билеты. Третья проблема – закон о госзакупках, который безумно тормозит творческий процесс. Сегодня частные event-агентства делают такие костюмы и декорации и за такой короткий срок, что нам остается только завидовать", — с сожалением отметил Салихов.

Он добавил, что комплекс проблем в театральной сфере страны настолько велик, что Узбекистан безнадежно отстал и от Казахстана, и тем более, от России.

"Пока у нас есть еще хоть какие-то профессионалы в этой сфере, нам нужно сделать театр лучше, хотя бы попытаться приблизиться к тому уровню, который существует на мировой арене, не то что догнать основных лидеров индустрии", — заключил руководитель молодежного театра.

О главных проблемах развития театра в Узбекистане слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.