Эксперт: аэропорт Самарканда наиболее интересен для модернизации

Российская компания "Новапорт" модернизирует три региональных аэропорта Узбекистана – в Самарканде, Ургенче и Намангане. По мнению независимого эксперта Дмитрия Адамидова, во многом успешность проекта будет зависеть от слаженности действий узбекской и российской стороны в реализации конкретных задач.

Эксперт подчеркнул, что из региональных аэропортов, если не брать во внимание Ташкент, наиболее привлекательным с точки зрения увеличения пассажиропотока выглядит воздушная гавань Самарканда.

"Самарканд – это крупнейший туристический центр, к тому же на пассажиропоток во много влияет и миграционные процессы. Другое дело, что в подобных глобальных проектов зачастую многое зависит от слаженности работы, к примеру, главного подрядчика, в том числе государственного, и частных инвесторов. По практики реконструкции в России модернизацию взлетно-поасадочной полосы берет на себя, к примеру, федеральный центр, а коммерческие компании приводят в порядок аэровокзальную инфраструктуру. Главное, чтобы эти процессы шли согласовано", — отметил Адамидов.

Он добавил, что приход компании "Новапорт" – это не только экономический проект, но и продолжение политического сотрудничества между Москвой и Ташкентом.

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