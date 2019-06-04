Ковалев: США используют Россию как угрозу, чтобы заработать на европейцах

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев рассказал, как США пытаются зарабатывать, запугивая Европу.

США потребовали от Евросоюза предоставить доступ к своим военным заказам, в противном случае Брюссель рискует остаться без американской военной поддержки "в условиях российской угрозы".

Таким образом, "штаты" не в первый раз традиционно используют Россию в качестве угрозы, считает эксперт.

В данном заявлении американцев больше экономических оснований, чем политических, заявил Ковалев в эфире радио Sputnik

А поскольку НАТО является главным гарантом безопасности для нынешней Европы, американцы пытаются опять заработать денег.

По мнению эксперта, у США есть и свой геополитический интерес в Европе. В итоге американцы продавят свои интересы, и европейцы чуть шире откроют свои двери для американских военно-промышленных компаний.