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Наталья Макеева
VK/Наталья Макеева

Крушение малазийского Boeing: Россия не имеет отношения к трагедии - эксперт

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы малазийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, в которой погибло 298 человек. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева считает, что Россия предоставила всю имеющуюся информацию и не имеет отношения к крушению самолета

"Совершенно очевидно, что Россия не имеет отношения к этой страшной трагедии, ее просто подставили. И задачей этой провокации было подставить Россию. И даже то, что России не предоставляют данные, а также то, что часть информации до сих пор засекречена, только подтверждает, что в произошедшем виновата Украина, а не Россия. Если бы виновата была Россия, для Запада не было бы проблемой раскрыть эту часть информации", – рассказала Макеева радио Sputnik.

Почему Россию не допускают к расследованию, слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан

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